Quarts temps: 17-22, 18-22, 18-8, 19-14.

BRAINE: Renard 8, Chrétien 2, BAEYENS 5, TOUBEAU 15 (4x3), GUYETTE 14, Timmermans 2, Vermylen 2, Maeter, VAN CAMP 21 (2x3), LARDINOIS 3.

Submergé athlétiquement par la jeunesse jettoise, Braine 2001 n’en menait pas large au repos (35-44). "On était battu dans les 1 contre 1 et physiquement, observait le coach Maxime Depuydt qui passera en zone à la reprise. Je déteste la zone mais la situation m’y a obligé. Je n’ai aucun remords dans la mesure où j’y étais contraint. On a proposé une bonne zone agressive. Leur shooteur Nouhi n’a plus eu beaucoup d’occasions de s’exprimer à distance. Ce qui a fait la différence, et malgré notre manque de réussite en attaque, c’est que nous sommes restés un groupe en seconde mi-temps. J’ai rarement vu une aussi belle défense chez nous."

Dans les coulisses brainoises, on a appris que la fusion avec le voisin du BC Brainois (P3) n’aurait pas lieu. Il apparaît également que le comité actuel (le président Patrick Ots, le secrétaire Mathieu Chrétien et le trésorier Martien Timmermans) veut prendre du recul et soit démissionnaire. Une réunion avec tous les acteurs du club aura lieu ce mardi pour clarifier la situation. "On ne va pas partir du club. On sera toujours présent et là pour donner un coup de main mais c’est vrai que la charge administrative peut se révéler lourde au fil du temps. Notre énergie baisse. Personnellement, je sais que j’aurai plus de boulot dans ma vie professionnelle dans les prochains mois", observait le président Ots.

Le trésorier Mathieu Chrétien se montrait optimiste: "On est entre 40 et 50 membres dans le club. Je ne suis pas inquiet. Renouvellement, il y aura."

Les play-off en point de mire

Braine 2001 se déplacera à l’UJK samedi prochain. "On doit confirmer nos bonnes dispositions à Koekelberg. J’avais dit qu’avec un 3/7, nous serions sauvés. Il nous en faut encore deux. Le maintien sera alors bien engagé mais vous me connaissez je suis un éternel optimiste, si on gagne une série de matchs, c’est vers les play-off qu’il faudra tendre", concluait Maxime Depuydt.