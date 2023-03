Lionel Taminiaux, 5e de la seconde étape de Paris-Nice

En étant aligné sur la course Paris-Nice, Lionel Taminiaux (Alpecin -Deceuninck) participe à la seconde plus importante course de sa carrière après la Vuelta 2022. Une épreuve de ce niveau, théâtre d’une lutte observée par tous les amateurs de cyclisme, opposant Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, quelle expérience pour le Brabançon wallon ! "Ce n’était pas prévu à la base mais Alexander Krieger est tombé malade et je le remplace. Je n’étais même pas réserve mais là, j’endosse le rôle de lead out pour Kaden Groves. Je suis bien sûr content d’être là et je profite du moment."