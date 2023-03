Le tour des équipes féminines de P1 & P2

2-1 face à Auderghem. "Notre jeu était trop lent mais on s’est un peu repris après la pause pour faire la différence, note Ethan Laby (T1). Ixelles sera plus dur car ça joue bien au foot."

Jodoigne

Après avoir remonté le White Star (2-2) "où l’on a fait jeu égal malgré pas mal d’absentes, on vise un 3/3 pour finir et cela passe par un succès contre Maccabi", prévient Gilles Marko (T1).

Lasne-Ohain

Succès 4-1 contre le BX. "Match à sens unique même si on aurait pu être surpris en contre, indique Olivier Minsart (T1). On s’accroche à la 3e place mais Chastre ne sera pas facile chez elles."

Chastre B

St-Michel (2-0) "fut l’un de nos plus beaux matches niveau positionnement et cohésion, apprécie Léo Noemi (T1). Là, on a une petite revanche à prendre sur Ohain où on avait perdu 1-0 à la 86'."

Wavre-Limal

6 buts encaissés à l’Union SG. "On savait que ce serait solide et on pourra plus facilement faire le jeu contre Nivelles ce mercredi et Boitsfort ce week-end", avance Mehdi Chakroun (T1).

Nivelles

4/6 en battant Maccabi, 1-0. "On a enfin arraché cette victoire, au mental, après avoir joué 30 minutes à 10 et on va essayer d’aller chercher d’autres points", annonce Frédéric Jankowska (T1).

Provinciale 2

Jodoigne B

Match détestable à Suryoyés (6-6) "car on a été provoqué tout le long par l’adversaire, déplore Pierre Haerlingen (T1). Il y aura du foot contre Ronvau avec la troisième place comme enjeu."

Ronvau

Revers surprise (0-2) face à Kosova. "On a fait le jeu et eu des occasions mais on ne sait pas gagner sans marquer, constate Guillaume Lengelé (T2). Comme nous, Jodoigne est un peu dans le creux."

Lasne-Ohain B

Résultat honnête (1-2) contre le White. "Match intense avec des situations mais on a encaissé des goals de qualité, note Paulo Guimaraes (T1). En jouant comme ça, on espère battre St-Michel."

Walhain

Après avoir peiné à marquer contre Auderghem "grâce à leur tactique et à leur gardienne, Kosova fait partie des équipes du milieu pouvant créer la surprise", prévient Jamel Dennoune (T1).