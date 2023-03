Gary Illegems futur coach de Nivelles en P3 la saison prochaine

Notre interlocuteur est bien conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend. "Le club termine une saison très compliquée mais le passé est le passé et on va aller de l’avant en repartant d’une page blanche avec l’ambition de redorer le blason du club. Beaucoup de choses ont déjà été faites au niveau des jeunes et ce sera à moi d’apporter le nécessaire pour relancer l’équipe première. Après avoir fait mes armes à la tête d’une équipe B, je suis prêt et motivé à diriger une équipe A."

Des joueurs ayant filé à Genappe vont-ils revenir à Nivelles ? "Peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien. On va prendre le temps d’analyser les profils afin de bâtir une belle équipe pour la saison prochaine."