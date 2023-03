Beauvechain reçoit Waterloo Lion's: le titre se joue samedi en P3B féminine

Messieurs, comment allez-vous l’aborder ?

Grégory Collée (Beauvechain): On va travailler normalement, sans se mettre une pression qui serait le seul moyen de passer à côté.

Manu Kanyinda (Waterloo): De la même façon que d’habitude en partant du principe que l’événement nous motivera naturellement.

Comment se comporte votre équipe en 2023 ?

G.C.: On a eu un peu plus dur contre Braine et Mont-St-Guibert mais on l’a quand même emporté, et on a retrouvé notre jeu contre Ixelles.

M.K.: On a maintenu la cadence avec l’évolution qu’on souhaitait voir à la trêve, ce qui est assez positif.

Waterloo voulait monter dès le départ ?

G.C.: Ce qui nous arrive est magnifique car on n’aurait pas cru jouer champion quand j’ai repris l’équipe il y a trois ans. Waterloo ayant clairement affiché ses ambitions, ce ne serait que du bonus pour nous.

M.K.: Oui, et nous avons déjà la tête en P2, au niveau de la manière ou dans le recrutement. Car même s’il doit y avoir une catastrophe ce samedi, ce que je ne pense pas, il y aura sûrement deux montants.

Beauvechain l’avait emporté 2-5 à l’aller.

G.C.: Notre système tactique avait bien marché face à un adversaire trop confiant après son succès 7-1 l'année précédente. Je pense qu’il ne fera pas la même erreur, ce sera donc un match plus compliqué, mais on a les armes pour réussir.

M.K.: Elles avaient eu le mérite de marquer durant leurs temps forts. On a retenu les leçons car cela faisait 7-8 mois qu’on n’avait plus perdu, et on est animé d’un sentiment de revanche dans le bon sens du terme.

Quelle sera votre approche ?

G.C.: Empêcher leur première relance et bien tenir leur attaquante. L’organisation et la concentration feront la différence.

M.K.: On pratique deux footballs opposés. Nous sommes plus dans la possession tandis qu’elles ont un jeu plus direct vers l’avant et il faudra être vigilents par rapport à ça.