Andrei Camargo nommé à la tête de l’école des jeunes de Rebecq

Un nouveau poste qui s’insère dans la continuité de sa carrière, à en croire le principal intéressé, pour laquelle il a d’ores et déjà amorcé une reconversion en passant les diplômes d’entraîneur. "Cela fait déjà un bon moment que je prépare ma reconversion. Lorsque j’étais encore à Roulers, j’avais entamé les formations pour devenir entraîneur. En parallèle du diplôme UEFA A, j’ai aussi le diplôme d’analyste vidéo et j’avais envie de mettre ces formations en pratique. Cela faisait un moment qu’il était prévu que j’intègre le staff de la D2, mais comme le club a aussi exprimé l’envie que je continue à jouer, il était compliqué pour moi de m’investir davantage dans un rôle d’adjoint. C’est suite à un rapport que j’ai fait pour la direction du club sur le football à onze, que le président est venu me voir pour me proposer de reprendre l’école des jeunes. Il a aimé ma vision des choses et me fait confiance pour que j’apporte cette vision à la formation du club. Encadrer l’évolution de nos jeunes, du plus jeune âge, vers l’équipe première est un challenge que j’ai envie de relever et qui je suis convaincu m’apportera énormément d’expérience pour la suite de ma carrière d’entraîneur."

Une fonction qu’il remplira en parallèle de ses activités au sein du groupe de la D2. "J ’ai hâte de rentrer en fonction à l’école des jeunes, mais ces nouvelles responsabilités ne m’éloigneront pas pour autant de l’équipe première. Tout d’abord parce que je vais continuer à jouer (rires), mais surtout parce que depuis quelques mois, et surtout depuis le départ de Luigi Nasca, j’épaule notre coach dans la préparation des matchs. Lorsque Luigi était encore là, et qu’il formait son duo avec Dimitri, il n’était pas nécessaire que je m’implique dans la préparation et la gestion des entraînements. Mais déjà à cette époque, je m’occupais de l’analyse vidéo. Maintenant que Dimitri est seul, je l’accompagne davantage dans la préparation des matchs, mais aussi des séances en semaine. Il me laisse une vraie place d’adjoint et compte aussi sur mon apport et mes avis. On a une belle complémentarité et nous partageons la même vision du football."

Cohérence, innovation et discipline

Si l’école des jeunes de la RUS Rebecquoise a depuis quelques années gagné ses lettres de noblesses et pu intégrer quelques jeunes pousses du club au sein de son équipe première, c’est un défi de taille qui attend Andrei Camargo à la direction de cette école, pour laquelle il entend instaurer une vision sur le long terme, où la cohérence entre chaque cycle et l’intégration des méthodes nouvelles seront les maîtres mots. "Je pense qu’au niveau de la formation, il faut être capable de construire un plan dans lequel un fil conducteur prédomine chaque catégorie et fait le lien entre chaque cycle de l’écolage. Il faut respecter l’âge des enfants, en adaptant les méthodes d’apprentissage, mais aussi en permettant aux jeunes de se familiariser avec les méthodes d’aujourd’hui. J’entends par là d’initier les jeunes à l’apport des analyses vidéo dans leur formation, qui dès ces âges-là, peut apporter beaucoup. À la fin de chaque cycle, un niveau d’acquis et de compétences minimum sera attendu de la part de chaque enfant pour assurer son développement. Même si nous restons un club amateur et familial, nous nous devons de mettre en place une formation de qualité. Je compte aussi m’appuyer sur un certain degré d’exigence et de discipline pour donner le meilleur cadre possible à l’apprentissage. L’objectif à terme est d’arriver à faire en sorte que l’école des jeunes devienne le plus grand vivier de joueurs pour l’équipe première. Je lance également une académie pour des entraînements spécifiques qui se tiendront en parallèle de l’école des jeunes."