Si Waterloo est d’habitude plus à l’aise sur son synthétique et Ittre plutôt redoutable chez lui, la donne s’est inversée ce dimanche après-midi avec une formation visiteuse qui a bien contrôlé les débats. "La surface était piégeuse pour nous mais je constate qu’Ittre devient aussi une formation de synthétique car on joue davantage au football et on a d’ailleurs concédé nos deux derniers partages à domicile, remarque le coach, Gaëtan Sempoux. On a fait le taf défensivement et reprit notre marche en avant."

Plus remuants dans les premières minutes, les Lion’s laissent passer leur chance via Booka qui tergiverse face à Devreux. Ittre s’installe dans la partie, les premières occasions arrivent pour Diallo et Chabeau mais c’est sur un coup-franc de Wautier qu’Ittre déflore la marque. Dans la foulée, la déviation du dos de Booka trouve le poteau mais à défaut d’avoir égalisé, Waterloo reste dans le coup grâce à son gardien qui détourne un penalty en deux temps face à Wautier alors que la faute de main avait été commise hors du rectangle.

Cela ravive des locaux qui vont s’éteindre en deuxième période et Ittre double rapidement la marque via Chabeau de la tête. Jacques retarde le numéro trois face à Fenton et Geortay mais s’inclinera encore sur une reprise de Wautier et un coup-franc de Ver Elst dévié par Omonga tandis que Booka trouvera une deuxième fois le cadre. "Si on avait marqué au début, le match aurait été différent mais on avait beaucoup d’absents au rayon offensif, souligne le capitaine waterlootois, Baptiste Moermans. Le fait de pousser à la reprise a laissé des espaces qu’Ittre a bien exploités. Le tour final s’éloigne un peu mais on va continuer à se donner jusqu’au bout."

La technique du match

Arbitre: M. Stroobant.

Cartes jaunes:Fenton, Kanyinda, Wautier, Chabeau

Buts:Wautier (0-1, 29'), Chabeau (0-2, 52'), Wautier (0-3, 72'), Ver Elst (0-4, 80').

WATERLOO LION’S: Jacques, Kanyinda, Sanchez, Omonga, Moermans, Rachem, Amunga, Van Pevenage (72' Ellatifi), Randrianavony (64' Nindoranya), M’Hamli (55' Bobwa), Booka.

ITTRE:Devreux, Geortay, Fenton, Bernard, A. Olivier, Wautier, Jassogne (79' A. De Waele), Chabeau (72' Ver Elst), J. De Waele (60' Ketels), Leclerc (69' T. Olivier), Diallo.