Guibertin propose de réformer le championnat

Une rencontre qui n’a pas attiré la grande foule, loin s’en faut: "La formule du championnat est débile", entendait-on souvent.

Il pourrait être plus intéressant en rendant la dernière place descendante mais le risque serait alors d’avoir une ligue A à huit équipes la saison suivante.

Le championnat de l’élite compte actuellement neuf équipes. Les responsables de la ligue ont tenté de trouver une formule de championnat en organisant des rencontres de barrages à l’issue du deuxième tour pour une place qualificative en Coupe d’Europe. S’il se confirme qu’Hémiksem n’est pas intéressé par la montée, il y aura à nouveau neuf équipes la saison prochaine en ligue A.

Deux groupes: quatre et cinq équipes

Lors de la dernière réunion des clubs de la ligue, Filip Van Der Bracht a proposé une réforme de la formule de championnat au nom de Guibertin. "Les équipes comme Roulers et Maaseik, assurées de participer au play-off, jouent leur saison sur la fin. Nous proposons que le deuxième tour rassemble les quatre premiers de la phase classique et de verser les cinq derniers dans la deuxième poule. Avec dix équipes, ce serait quatre/six. Une équipe comme Roulers, toujours engagée en Coupe d’Europe, doit encore jouer dix rencontres du deuxième tour, en plus de la Coupe d’Europe. Avec une formule de quatre équipes au second tour en play-off, cela permettrait à Roulers d’alléger son calendrier et de jouer des matchs de plus haut niveau, explique Wannes Rosiers, le coach de Guibertin. Des équipes comme Gand, Louvain, Menin et Alost sont intéressées par la Coupe d’Europe. Dans la formule actuelle, si elles sont cinquièmes ou sixièmes, elles jouent leur qualification sur deux matchs. En offrant la place qualificative pour l’Europe au premier du second groupe de cinq équipes à l’issue du deuxième tour, cela se jouerait sur huit rencontres, ce serait moins aléatoire. Le dernier du championnat pourrait être barragiste pour la descente."

La proposition est lancée, elle va maintenant être débattue.