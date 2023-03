(25-14, 20-25, 15-25, 19-25).

Le déroulement de la rencontre est passé au second plan dimanche lors de la rencontre entre Chaumont et Waremme. À 5-7 dans le quatrième set, Pia Henn s’est blessée sérieusement au genou. "Suite aux cris de douleurs de notre joueuse, un supporter de Waremme s’est évanoui. Du coup, nous avions besoin de deux ambulances. La rencontre a été arrêtée une deuxième fois à 5-10, pendant une vingtaine de minutes, le temps que les ambulanciers interviennent pour embarquer notre joueuse et le spectateur visiteur. Le match s’est ensuite poursuivi mais les joueuses avaient la tête ailleurs, ce que l’on peut parfaitement comprendre. Dans les mêmes circonstances dans un match de Coupe du monde, la rencontre avait tout simplement été arrêtée", expliquait Niels Kingma, le coach des Chaumontoises.

Celles-ci avaient très bien débuté la rencontre. "Nous avons commencé avec une bonne agressivité. Justine Belemans livrait une excellente prestation au centre. Nos adversaires avaient tendance à forcer les choses par rapport à leur jeu. Elles se sont rendues la vie difficile."

Dans la deuxième manche, les Chaumontoises ont mis moins de pression au service. Dans les situations délicates, les visiteuses jouaient plus en contrôle. "De notre côté, nous étions moins attentifs en défense."

Les Chaumontoises ont eu deux passages à vide en réception dans la troisième manche que Waremme a dominé après avoir repris confiance. "Nous avons eu quelques beaux rallyes, nos adversaires étaient plus rodées pour gérer ces situations", poursuivait le coach visité.

Au quatrième set, les circonstances ont fait que l’aspect sportif était devenu secondaire.