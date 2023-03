De retour la saison prochaine, Mont-St-André veut à nouveau faire la fête

La saison 2022-2023 oubliée depuis belle lurette, place à la suivante ou l’on reparlera de Mont-Saint-André puisque Stéphane Decock et Angelo Lentini ont décidé de redorer le blason du club. "Rejoindre Stéphane était déjà une évidence la saison dernière mais je ne pouvais pas quitter le SC Jodoigne sur une montée car l’aventure était belle, enchaîne Angelo Lentini. Il fallait que les planètes s’alignent et c’est le cas aujourd’hui."

"C’est du concret, on va pouvoir choisir avec qui on va travailler et il n’y aura plus d’éléments perturbateurs. C’est le socle du projet", ajoute Stéphane Decock.

Une vieille amitié

Stéphane Decock et Angelo Lentini ont joué ensemble à Orp, un club où Stéphane deviendra par la suite l’entraîneur d’Angelo, "et aussi jeune qu’il était, je n’ai pas peur de dire que c’est autour de lui que je construisais l’équipe car il avait d’indéniables qualités. Il y a toujours eu ces notions de respect et confiance entre nous."

Leurs chemins se sont logiquement séparés par la suite mais les deux amis se sont retrouvés quelques saisons plus tard à Mont-Saint-André où ils ont connu de belles saisons, dont la montée en P2. "L’état d’esprit qui régnait à cette époque nous manque et c’est ce que l’on aimerait retrouver maintenant."

Concrètement, l’AS Mont-Saint-André cuvée 2023-2024 aura comme T1 Stéphane Decock avec à ses côtés un Angelo Lentini à la double casquette de joueur et entraîneur . "Il va fort m’assister, il aura la responsabilité de préparer les entraînements, mais je tiens à ce qu’il conserve son étiquette de joueur, insiste Stéphane Decock. Mais l’idée est qu’Angelo qui entraîne déjà chez les jeunes mette le pied à l’étrier en seniors et qu’il prenne prochainement la relève."

Pour Angelo, "Stéphane est la personne avec laquelle j’ai envie de débuter et de travailler. C’est une fierté pour moi mais surtout une évidence. Cela fait dix ans qu’il entraîne à Mont-Saint-André où il a dû changer les mentalités et je sais que je vais apprendre beaucoup à ses côtés tout en apportant ma touche personnelle. Je serai un lien naturel entre l’équipe et le T1."

Objectif du duo: "Que le club reparte très sereinement, sans objectif démesuré. Tout dépendra du groupe mais c’est le côté humain qui nous apportera des satisfactions et si elles sont là, le sportif suivra, en sachant que la série sera très relevée la saison prochaine. On veut aussi que nos adversaires craignent de se déplacer à Mont-Saint-André où ils doivent s’attendre à un match compliqué pendant 95 minutes."

Quelques certitudes

Au niveau des joueurs qui ont déjà accepté d’adhérer au projet, "il y a des certitudes et d’autres joueurs dont on ne peut pas encore parler par correction vis-à-vis de leur club actuel."

Anthony Gonzalez est un premier nom officiel qui peut être dévoilé. Ceux de Christophe Trolin et Jérôme Neuville aussi. Jérôme Guillaume, Loïc Wertbrouck, Kevin Devaux, Jeremy Vanderhulst et Stéphane Klompkes seront également partants, sans oublier Angelo Lentini qui quittera donc le SC Jodoigne. "Les gens qui viennent savent pourquoi ils viennent. Il est réimportant de réapprendre à faire la fête à Mont-Saint-André le dimanche après-midi après une victoire en perçant un fût de bière. Et pour moi, ce n’est pas un pas en arrière car Mont-Saint-André est mon club de cœur, un club attachant où j’ai vécu de grands moments que j’ai envie de revivre. J’ai 32 ans et il y a un moment ou il faut retrouver du plaisir, peu importe le niveau. Et puis, avec Stéphane, on veut que le club continue à vivre, ce qui ne serait sans doute plus le cas si on ne faisait rien."