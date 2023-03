Quarts temps: 14-9, 11-19, 16-15, 20-21.

NIVELLES: Cockmartin 13 (3x3), Van Rysseghem 6 (1x3), Jaurion 4, Vandam 0, Roland 10 (2x3), Denayer 0, Tursugian 11 (1x3), Dahmouch 0, Martinez 11 (3x3), Ndozi Miala 5, Conotte 0, Vandermousen 0.

C’était un match à ne pas perdre pour Nivelles, surtout suite à la défaite du voisin genappien contre le RSW Liège, la veille. Malheureusement pour les supporters aclots, c’est à une rencontre peu alléchante qu’ils ont eu droit.

D’un côté des visiteurs venus avec la ferme intention de ne pas proposer de basket flamboyant, en se positionnant quarante minutes en zone, de l’autre, une équipe de Nivelles qui n’avait d’autre solution à proposer contre cette zone que de vendanger à trois points, avec un pourcentage de réussite douteux. "On n’a pas réussi à mettre de rythme en première mi-temp s, dans un match lent, ce qui nous a valu d’être à moins 3 à la pause, ponctuait le jeune Denayer, U18 rappelé avec le noyau R2. Malheureusement, on fait égalité avec l’adversaire en seconde mi-temps, 36-36, donc on peut dire qu’on perd la partie en début de match. On n’a pas réussi à attaquer leur zone, et à trouver les solutions dans la raquette arlonaise, en misant tout sur nos shoots. Nous n’étions pas en réussite de loin, et c’est cet ensemble de circonstances qui nous a coûté le match. On est obligé de battre Brainois et Ensival, mais aussi d’aller chercher une victoire contre une équipe du haut de classement si on veut se maintenir."