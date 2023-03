Quarts temps: 13-14, 15-25, 16-15, 24-32.

CASTORS BRAINE: Dombret 17, Bonacorsi 3, Kaminski 20, Fontaine 0, Vancabeke 9, Tchatchou 0, Farricelli 6, Szylkrot 5, Bellemans 4, Dupont 8, Schwartz 17.

Il a fallu attendre le second quart temps pour voir les Brainois dans le bon rythme ce dimanche à Ensival, avec de l’intensité en défense et de la réussite en attaque car le premier quart était joué en mode diesel (13-14). Après avoir pris le large à la mi-temps (28-39), les Brainois passaient en mode gestion, tandis qu’Ensival continuait de résister sans que l’écart augmente (44-54 à la 30e). Dans le dernier quart, Samuel Kaminski (3x3), Nicolas Vancabeke et Kilian Schwartz mettaient le feu à l’anneau avant un doublé à distance de Dorian Dombret pour conclure ce match.

L’air de rien, les Brainois viennent de signer leur vingtième succès d’affilée malgré une belle résistance d’Ensival. "Nous avons dû gérer la blessure d’Adrien Fontaine qui était présent mais que j’ai préféré ménager sur le banc pour le récupérer complètement rétabli la semaine prochaine. En plus de cela, il a fallu composer avec la blessure au dos de Bruno Bonacorsi dans le premier quart et les deux fautes de Dries Bellemans après seulement cinq minutes de jeu. J’ai donc tourné avec seulement sept joueurs à 100% en première période, concède le coach brainois Gianni Maren. Ensuite, le retour de Dries (Bellemans) en seconde période a élargi mon noyau à huit joueurs, ce qui nous a donné plus de profondeur dans le jeu."

Le mentor de Castors Braine a préservé des forces avant l’ultime round où ses joueurs ont enfoncé le clou de la victoire. "On arrive à un moment de la saison où la gestion des petits bobos est importante, ajoute Gianni Maren. N ous avons remporté ce match. Les trois points sont là. C’est 20 sur 20. On aurait tort de bouder notre plaisir. Je ne pense pas que c’est notre meilleur match mais on a fait le job défensivement et offensivement. On peut donc continuer à regarder devant nous en continuant à travailler aux prochaines échéances et notamment le long déplacement vendredi prochain à Saint-Hubert. Il nous reste six matches, gardons le cap."