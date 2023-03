Quarts temps: 16-16, 20-13, 19-20, 22-15.

OTTIGNIES (9x3, 8/8 LF, 19 ftes) : Laloux 6, Baillet 5 (1x3), Habimana 2, BARME 29 (5x3), HAUET 5 (1x3), Pirlot 2, Haesendonck 4, Dochez 2, DEMONCEAU 3 (1x3), KAZADI 10, Vermylen 3 (1x3), FONTEYN 6.

"Vous pouvez l’écrire: Laura Barme a fait sa Laura Henket." C’est tout sourire et facétieux que Sébastien Dufour (qui remplaçait au coaching Olivier Mulaba) aura assisté au duel entre sa meneuse, 29 points, et l’intérieure luxembourgeoise, 28 unités. "Notre Laura n’a pas raté grand-chose et signe à nouveau une belle performance", confie le coach intérimaire.

C’est le collectif brabançon qui est cependant sorti vainqueur de ce duel de haut de tableau: "C’est une belle victoire d’équipe où chaque joueuse a été impliquée. On a offert une prestation pleine et consistante. On a remporté la bataille de l’intensité. On a su l’imprimer en début de partie et la maintenir tout du long."

Le Rebond a mené l’essentiel la rencontre (16-16, 36-29, 57-49) mais il s’est quand même fait une petite frayeur: "À la fin du troisième et au début du quatrième quart, les 12 points de Leblanc ont rapproché Neufchâteau mais on a tenu bon. C’est une victoire super importante car on reprend l’average sur les Luxembourgeoises (NDLR : qui avaient gagné l’aller avec +10) et vu la défaite ce week-end de Huy, on s’installe en tête dans de très bonnes conditions", pointe Dufour. Alors qu’Ottignies doit encore accueillir dans ses murs Huy et Ciney, le deuxième et le troisième, le club brabançon possède deux revers de moins.

Pas de licence pour la D1

Par l’entremise de son coach intérimaire qui est également le président, le Rebond Ottignies a confirmé qu’il ne demanderait pas une licence pour évoluer en Top Division Women 1 en 2023-24. Si l’équipe se battra pour garder sa première place à l’issue de la phase classique, elle ne devrait pas s’inscrire pour disputer les play-off de la R1. Plusieurs joueuses étant absentes à ce moment-là.