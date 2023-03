Quarts temps: 13-13, 18-16, 29-11, 13-16.

NIVELLES: Diop 7, Cockmartin 2, Van Rysseghem 3, Renard 5, Bataille 10, Navez 6 ; Di Francesco 12, Goffin 8, Renversez 3, Bizet 12, Mulumba 3, Loubieres 2.

BOOM: Haerbos 0, Ibens 0, Hendrickx 1, Peeters 5, Van Herzeele 8, Baetens 11, De Meyer 0, Vervoort 1, Poute 15, Derby 4, Buha 5, Vercammen 6.

Un jeu à deux visages, c’est ce que proposent actuellement les Nivellois qui semblent éreintés par les efforts consentis jusqu’ici en championnat. Contre Boom, à nouveau, les Nivellois ont eu du mal à mettre la machine en route. Ils ont finalement laissé l’initiative à Boom pour imposer un faux rythme dans cette première période.

Après un jeu très timoré et un pénible 31-29 au marquoir et la solide gueulante de leur coach pendant la mi-temps, les Nivellois sont revenus sur le parquet avec d’autres ambitions. Sous les invectives de Bataille et Renard, les deux capitaines de route des Nivellois, et sous l’impulsion de leur meneur Carlo "El Fuego" Di Francesco, Nivelles a sonné la révolte et a enfin résolument pris le match en main pour ne laisser que des miettes aux Anversois. "On a enfin revu une équipe de Nivelles dominante, se réjouissait en fin de match le coach Phivos Livaditis, pas du tout content de la passivité affichée par ses joueurs en première période. Enfin, nous avons laissé Boom aphone pendant cinq minutes et même si nos rotations ont permis à notre adversaire d’atténuer l’écart, nous avons su donner le coup de rein pour enfin dérouler notre basket, avec une seconde période plus conforme à ce que j’attends de mon équipe."

Après avoir fait l’essentiel à la demi-heure (60-40), les Nivellois sont logiquement passés en mode gestion pour conclure victorieusement cette rencontre.

Au terme de cette journée, en haut du classement, c’est le statu quo. Falco Gand est toujours en tête suivi par Nivelles, talonné par Louvain, Tongres et Vilvorde. Les semaines qui viennent vont certainement décanter cela. "Nous avons les trois points et j’espère que nous allons capitaliser notre seconde période contre Boom pour pouvoir concrétiser les victoires pendant ce mois de mars, enchaîne le coach nivellois. Notre objectif est de signer un 4 sur 4. Nous avons déjà fait un pas. Il n’en reste que trois à faire."