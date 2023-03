Perwez a renoué avec le succès grâce, notamment, à six goals de Biyanga. "Avec un score de 3-0 après un bon quart d’heure et de 5-1 à la mi-temps, il n’y a pas grand-chose à dire si ce n’est qu’on a bien fait circuler le ballon face à une équipe de Chastre qui était très faible ce samedi", résume Didier Liroux (T1).

Les Chastrois ont en effet vécu une soirée difficile d’autant qu’ils ont aussi perdu De Landsheer pour une deuxième carte jaune en fin de partie. "Match catastrophique de notre part car même si on était juste onze et qu’on a rencontré une belle équipe, ça n’excuse de perdre sur un tel score", souffle Jonathan Fadeur (T1).

Grez B – Incourt 1-0

But: El Hayani (1-0, 51').

Un seul but a suffi aux Gréziens pour décrocher une bonne victoire collective. "On a raté beaucoup d’occasions mais j’ai remarqué une réelle progression dans le jeu depuis mon retour de blessure, apprécie le capitaine, Mattéo Del Piero. À défaut d’avoir réussi à marquer en étant bon en première mi-temps, on a réussi à le faire en deuxième malgré le fait d’être un peu plus brouillon."

Dans les rangs d’Incourt, "ça reste un match assez satisfaisant malgré la défaite, positive Vincent Charlet (T1). Le duel fut assez stratégique et je pense qu’on aurait pu décrocher un petit point même si on n’a pas vraiment eu d’occasion, mais on encaisse au seul moment où notre bloc était un peu désorganisé."

Jodoigne-Mt-St-Guibert 2-5

Buts: Verniest (0-1, 39'), Cuypers (0-2, 50'), De Cock (0-3, 66'), Benkiran (1-3, 70'), Hourman (2-3, 73'), Verniest (2-4, 85'), Cuypers (2-5, 90').

Après avoir mis 6 buts à l’aller, les Guibertins en ont planté 5 au retour contre Jodoigne. "Notre adversaire était pourtant mieux en début de match avec quelques occasions qui auraient pu lui permettre de mener 2-0, mais il ne s’est pas montré réaliste et notre expérience a ensuite pris le dessus", résume Gaël Vanderbrugge (T1).

Les locaux ont (re)fait douter les Guibertins plus tard dans la rencontre en revenant à 2-3. "Rater autant d’occasions avait déjà tout influencé, indique Frédéric Stoffelen (T1). Mais même si Mont-St-Guibert a rapidement mené 0-3 à la reprise, on a eu une bonne réaction. Malheureusement, on commet ensuite deux erreurs défensives qui n’auraient jamais pu arriver."

Huppaye – Ronvau 0-4

Buts: Ingberg (0-1, 15'), Baumans (0-2, 69'), Vandamme (0-3, 75'), Ingberg (0-4, 78').

Cette démonstration en terres huppaytoises, assortie d’un 13/15, permet aux Chaumontois de grimper à la sixième place du classement. "C’est une belle victoire face à un adversaire qui s’est bien battu et qui a essayé mais on était au-dessus au niveau de la mentalité, souligne Guillaume Lengelé (T2). À 0-1 à la mi-temps, on est resté bien en place, eux ont pris une rouge et on a encore raté quelques occasions avant d’enchaîner les goals à partir du dernier quart d’heure."

Troisième défaite d’affilée pour les locaux dont la tâche s’est compliquée avec l’exclusion de Lebon, lequel a reçu une deuxième carte jaune à la 47', et qui voient le tour final s’éloigner de plus en plus.

Walhain-Orp-Noduwez 2-0

Buts: Joiret (1-0 et 2-0, 29' et 60').

Les Walhinois ne sont plus qu’à une victoire du titre. "On a beaucoup raté face à un gardien adverse en état de grâce, mais le plus important était de prendre les trois points, souligne Mathieu Michielsens (T1). Si c’est 6-0 au repos, il n’y a rien à dire, mais on rentre péniblement avec ce score de 1-0 et notre gardien nous évite de galérer un peu en sortant le ballon du 2-1 à la fin."

En face, "je pense qu’on peut être satisfait de notre match face au leader car la différence au classement n’était pas aussi grande sur le terrain, lance Gaëtan Gramme (T1). Même si notre gardien a fait quelques arrêts, on peut regretter l’occasion ratée par Joostens dès la reprise et les deux buts encaissés venus de nulle part sur un centre dévié et un possible hors-jeu."

Limal B – Beauvechain 4-1

Buts: Artigas (1-0), E. Collès (2-0), Sadon (3-0, E. Collès (4-0), Hars (4-1).

Les Wavriens ont rendu une bonne copie après deux défaites de rang. "L’opération a fonctionné et le premier but nous a bien réconfortés, sourit Mohamed Riani (T1). Les joueurs ont appliqué les consignes en bloquant bien l’adversaire, et cette victoire a aussi un goût de revanche par rapport à l’aller (défaite 6-4, NDLR)."

Ce bilan de 2/18 risque de coûter sa place au tour final à Beauvechain. "On n’a pas livré un match catastrophique mais on n’a pas été bon non plus face à un adversaire plus malin et plus intelligent qui a mérité sa victoire, reconnaît Jabran Albahtouri (T1). On a pourtant eu plus d’occasions en première mi-temps mais on rentre avec un score de 2-0 contre nous, et on a lâché après avoir rapidement encaissé le troisième."