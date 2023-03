Trop déforcés, les La Hulpois ont limité la casse en première période avec un score très ouvert de 2-1. C'est une autre histoire après la pause car les Brabançons wallons sont surpassés par la vitesse et la technique d’un adversaire qui en profite pour rajouter six buts. "C’est frustrant de ne pas avoir pu lutter à armes égales car je suis persuadé qu’on aurait pu ramener quelque chose", résumait le T1 Arnaud Lambert.

Auderghem B 8Bierges 0

Les Biergeois se déplacent à douze et doivent déjà faire un changement après vingt minutes de jeu. Surclassés dans tous les compartiments du jeu par une très belle formation auderghemoise, les Bleu et Blanc repartent finalement de Bruxelles avec huit buts dans leur valise, malgré de beaux arrêts réalisés par le gardien Nathan Laurent. "Pas grand chose à dire, la défaite est plus que logique et nous étions trop déforcés que pour revendiquer quoique ce soit", racontait Sébastien Goossens (T1).

Rixensart B 2Racing White Woluwe 1

Buts: Derhe (1-0, 27'), Claes (2-0, 47'), (2-1, 89')

Auteur d’une prestation XXL, Rixensart B se paie le scalp du leader de la série grâce à deux réalisations de Derhe et Claes. Avec un cœur gros comme ça, un pressing de tous les instants et une solidarité sans faille, les gars de Lorenzo Richiusa n’ont pas volé leur victoire. "Le suspense était insoutenable en fin de rencontre avec notre gardien qui se fait expulser dans les derniers instants et un joueur de champ qui doit prendre les gants. C’est pour ce genre de match qu’on joue au football et le travail a été récompensé", expliquait le coach rixensartois.

Stade Everois B 1Stéphanois B 0

But: (1-0, 15')

Les Stéphanois loupent complètement leur première période et sont menés méritoirement 1-0 à la pause. La seconde mi-temps est meilleure mais les Brabançons wallons manquent de chance et de réalisme avec quelques montants touchés. "L’équipe qui en voulait le plus a gagné cette rencontre et c’est finalement cette première période qui nous coûte la victoire ou au moins le partage", résumait le T1 Thierry Bâton.

Polonia Limelette 5Huppaye B 3

Buts: Monnet (0-1, 11'), (1-1, 2-1, 3-1, 28', 31', 33'), Godfriaux (3-2, 47'), Hartmann (3-3, 58'), (4-3 et 5-3, 68' et 85')

Les Huppaytois rentrent bien dans la partie, mènent au score grâce à Monnet puis encaissent trois buts en quelques minutes. La seconde période est pour Huppaye qui parvient à égaliser méritoirement grâce à Godfriaux et Hartmann mais deux décisions controversées de l’arbitre permettront à Polonia Limelette de passer devant au marquoir. "Je suis fâché sur l’arbitre car il nous a sabotés. Les deux derniers buts adverses sont entachés d’une position de hors-jeu et le partage était clairement mérité. C’est dommage car nous avons réalisé une très belle deuxième période", pestait Benjamin Danielswiez (T1).

Incourt B 1Saint-Josse B 3

Buts: Hanot (1-0, 1'), (1-1, 1-2 et 1-3, 40', 53' et 90')

Les Incourtois ne sont passés bien loin d’un bon résultat face à Saint-Josse B. C’est Hanot qui ouvre la marque pour les locaux dès la première minute de jeu mais les Bruxellois égalisent juste avant la pause alors que les Brabançons wallons ont touché les montants. Le début de seconde période est pour Saint-Josse qui prend les devants mais Brasseur touche une nouvelle fois le poteau. Le 1-3 à la dernière minute est anecdotique. "Nous avons manqué de chance et nous aurions vraiment pu revendiquer un partage. La prestation était très encourageante et je suis fier de mes joueurs", concluait Jean-Luc Fergloute (T1).

Ottignies 0Walhain B 1

But: Dierickx (0-1, 52')

Le derby du bas de tableau a tourné à l’avantage des Walhinois alors qu’Ottignies a globalement eu la maîtrise des événements, s’est créé pas mal d’occasions et a même loupé un penalty par Bertrand. Un résultat frustrant pour le T1 local Stéphane Wille. "Un match et un scénario à l’image de notre deuxième tour où nous ne parvenons pas à mettre nos occasions au fond."

Grâce à ce succès en déplacement, les Walhinois signent un joli 6/6.