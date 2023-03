Premier succès depuis le 19 novembre pour Villers. "Ça fait du bien car on l’attendait depuis un moment, sourit Frédéric Vandekerkhoven (T1). On avait repris la tactique qui nous avait souri à l’aller et même si on a perdu l’avantage de deux buts acquis à la mi-temps, le penalty arrêté par notre gardien nous a donné l’envie pour faire la différence. Le match de mercredi à Genappe sera dur face à une équipe jouant bien au foot et qui aura envie de se reprendre."

Ol. Anderlecht – Genappe B 5-0

Buts: Hounkpe (1-0, 27'), Beltran (2-0, 51'), Baanan (3-0, 64'), Beltran (4-0, 73'), Imperiale (5-0, 88').

Sixième match sans victoire pour Genappe "mais le score ne reflète pas du tout notre prestation, rassure Gary Illegems (T1). On se prend un goal suite à une erreur de marquage sur corner en première mi-temps. Sinon, on était bien en place mais on est puni par l’arbitrage avec au moins trois hors-jeu sur les buts suivants et on a un peu baissé les bras à 3-0. Là, on prépare déjà le derby de mercredi contre Villers."

Waterloo B – Ganshoren B 4-1

Buts: (0-1, 38'), Rukoza (1-1), Kabongo sur pen. (2-1), Goncalves (3-1), Balosa (4-1).

14/18 pour les Waterlootois qui réintègrent le Top 5 pour la première fois depuis début novembre. "C’était un match assez serré face à une équipe qui nous a posé pas mal de difficultés, mais on a eu une bonne réaction à 0-1. Après avoir égalisé, on s’est dit dans le vestiaire qu’il fallait bien gérer la reprise et c’est ce qui nous a permis de faire la différence en jouant haut et avec le cœur", savoure José Ngoyi (T1).

Nivelles B – Clabecq 1-3

Buts: Decooman (0-1, 9'), Vennekamp (1-1, 38'), Ysebaert (1-2 et 1-3, 78' et 85').

Le leader clabecquois se rapproche du titre à quatre matches de la fin. "On s’est cru un peu trop beau en ouvrant le score et on s’est fait rejoindre avant la mi-temps sur un corner, explique Didier Van Eesbeek (T1). Après avoir remis les choses en place dans le vestiaire, chacun y a mis un rendement de 15% en plus, on a recommencé à jouer au foot et cela a fini par payer face à une équipe qui a joué le jeu."

Nivelles aurait pu revendiquer davantage "car on a eu pas mal d’occasions à 0-1 tandis que notre adversaire a inscrit un deuxième but sur sa première possibilité en deuxième période. Cela nous a un peu coupé les jambes alors qu’un nul aurait été plus logique", estime Cédric Musette (T1).

Etterbeek B – Br-Waterloo 5-0

Buts: Abdouramane (1-0, 30'), El Benaoui (2-0, 46'), Kaïsidis (3-0, 85'), Kuwa Ntinu (4-0, 90'), Rabina (5-0, 91').

Les visiteurs ont tenu pendant une mi-temps.

"On faisait égal et on a hérité des deux plus belles occasions avant l’ouverture du score, relate Fabrice Deman (T1). La seconde période a mal démarré puisqu’on prend le 0-2 après une minute. On a essayé de revenir sans être très dangereux et on a craqué dans les cinq dernières minutes. Dommage d’en sortir avec cinq buts en ayant livré un match correct !"