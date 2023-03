Il n’aura fallu que nonante secondes aux visiteurs pour déflorer la marque, lorsque De Bluts interceptera une passe en retrait trop courte pour pousser le ballon aux fonds des filets rixensartois.

Une ouverture du score qui inspirera les hommes de Ronny Michiels, puisqu’en l’espace d’un quart d’heure les Limalois mèneront 0-3, grâce à un but de Berger et une nouvelle frappe victorieuse de De Bluts. Dans les minutes qui suivront, l’arrière-garde maca offrira un but à ses adversaires en laissant Aramian réduire le score (1-3). Avant la pause, Wavre-Limal, décidément bien en jambes, aura les occasions pour tuer tout suspense, mais en vain.

La seconde période verra un timide sursaut d’orgueil de la part de Rixensart, bien aidé par des Limalois réduits à dix suite à l’exclusion de De Bluts pour rouspétance. À vingt minutes du terme, Ernotte réduira l’écart (2-3) et offrira un dernier rush à ses coéquipiers, qui ne trouveront finalement jamais la faille.

Une victoire qui dans le chef de Wavre-Limal vient plus que probablement assurer le maintien, au cours d’une après-midi qui aurait pu être bien plus tranquille à en croire Ronny Michiels, le T1 wavrien "On a donné le parfait exemple de comment se faire peur lors d’une après-midi qui pouvait être absolument tranquille. On mène 0-3 après vingt minutes, mais on arrive encore une fois à laisser une chance à notre adversaire. On retiendra l’essentiel, les trois points qui, je pense, viennent assurer notre maintien."

Du côté rixensartois, le coach Pierpaolo Giunta regrettait de nouvelles grosses erreurs individuelles qui coûtent cher, dans une rencontre qui aurait dû se solder par un partage. "C’est compliqué de proposer une bonne partie quand après si peu de temps on est mené 0-3. Dans ce genre de situation, nous avons tendance à nous enfoncer encore plus. En seconde période, on a tenté de réagir, mais ça n’était pas encore suffisant. On aurait tout de même mérité le point."

Arbitre: Nozza M.

Cartes jaunes: Boutzamat, Fita, Aramian.

Carte rouge: De Bluts (71', 2j)

Buts: De Bluts (0-1, 2'), Berger (0-2, 7'), De Bluts (0-3, 17'), Aramian (1-3, 20'), Ernotte (2-3, 73')

RIXENSART: Renard, Fita, Engels, Boutzamat, Marchant (80' Jamme), Ernotte, Aramian, Giurdanella (65' Muamba), Houart (65' Defrenne R.), Defrenne L.

WAVRE-LIMAL: Kanase, Nicaise, Moermans, Laloux, Dresse, De Bluts, Kalle, Pelsmaekers, Berger (76' Ballieux I.), Contempre (79' Liebman), Ondobo (73' Tournay).