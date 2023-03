Buts: Grisay (0-1, 16’), Gillis (1-1, 40’), auto-goal (2-1, 45’), Thiry (3-1, 47’), Lama (3-2, 60’), Colla (4-2, 64’), Latorre (4-3, 70’), Boets (5-3, 90’).

Un point séparait Ophain et La Hulpe avant le coup d’envoi mais il y avait surtout plus de pression du côté des visiteurs, obligés de vaincre dans l’optique d’une participation au tour final, chose déjà acquise pour des Ophinois qui ont disputé un gros match ce dimanche. "La Hulpe a commencé la rencontre pied au plancher et on a eu droit à un véritable match d’hommes, résume Romuald Lecocq, dont l’équipe retrouve la quatrième place du classement. La Hulpe a mené 0-1 mais on est revenus à 2-1 avant le repos et 3-1 juste après. C’est parti dans tous les sens par la suite et ce fut vraiment un bon match avec beaucoup d’intensité et de moments très chauds et au final, notre victoire est indiscutable."

En face, "la défaite est logique car on a été trop gentils derrière et on a offert trop de goals, regrette Jonathan Cabron. Ophain mérite de l’emporter car ils ont marqué plus de goals que nous mais ce n’était pas un grand match de foot avec trop d’agressivité et d’antijeu."

Villers – ES Braine3-4

Buts: Lombardo (0-1, 18’), Vande Velde (0-2, 23’), Oliveira (1-2, 29’), Frennet (2-2, 41’), Vande Velde (2-3, 54’), Mbala (3-3, 67’), Khamouss (3-4, 75’).

L’ES Braine mène 0-2 sur ses deux premières occasions mais Villers revient à 2-2 avant la mi-temps. Les visiteurs reprennent les devants sur penalty à la reprise. Mené 2-3 et réduit à dix suite à l’exclusion de Nowak, Villers revient malgré tout à 3-3 mais l’ES Braine fait encore 3-4 sur contre à un quart d’heure du terme. "On s’en sort bien car la pièce aurait aussi pu tomber de leur côté et on n’a pas vraiment vu qu’ils étaient à dix, reconnaît sportivement Michaël Ghion. On a livré une belle prestation collective et on se donne de l’air au classement."

Pour Frédéric Balan, "un match nul aurait été plus logique mais prendre quatre buts à domicile, c’est énorme. On a pourtant fait le plus dur en revenant au score avant la mi-temps et les gars ont tout donné. Dommage le résultat."

Auderghem – Jodoigne2-1

Buts: Al Masude (1-0, 8'), Bruno (1-1, 22'), Martinez (2-1, 34').

Une rencontre compliquée pour Auderghem, mais une victoire importante à la clé malgré tout. "Le match fut difficile. On est tombé sur une équipe de Jodoigne combative et courageuse. Ils ont mis beaucoup d’engagement et de notre côté, on n’a pas réussi à développer notre football. On a dominé mais de manière stérile mais on a été assez efficace dans le sens où on marque nos deux occasions. On va dire qu’on ne retiendra que les trois points", affirme Fabio Magnoni (T1).

Un constat partagé par l’entraîneur de Jodoigne Martin Dehut. "C’était un beau match entre deux équipes qui se valaient. Les deux camps étaient bien en place et ont créé par mal d’occasions, explique le coach. C’est le match qui résume notre saison. Quand j’y repense, 85% de nos matches ont été bons. Mais malheureusement, on manque de chances. J’ai appris l’année dernière en étant champion qu’il fallait être bon, mais aussi avoir la chance de notre côté. Et à l’image de cette rencontre, nous n’avons jamais eu ce petit coup de veine."

Waterloo – Stéphanois4-2

Buts: Lucas (0-1, 34'), Pirotte (1-1, 36'), Soumah (2-1, 51'), Dequenne (2-2, 58'), Pirotte (3-2, 81'), Voets (4-2, 90').

Avec six absents parmi ses titulaires indiscutables, Waterloo gagne dans la douleur contre le Stéphanois. "On n’est pas bien rentré dans le match. On a été malmené depuis le début. S’ils marquaient deux buts en début de rencontre, ça n’aurait pas été du vol", affirme Jonathan Vanonckelen (T2). "Mais nous avons été efficaces devant le but. Il y a eu une sorte de révolution du côté de Waterloo quand Pinto (Mendonça) s’est fait exclure. On a mieux joué. En tout cas bravo aux Stéphanois, ils nous ont ennuyés lors de cette rencontre."

Un peu de frustration du côté de Stéphanois qui, malgré une bonne performance, ne repart pas avec les trois points. "On est un peu déçu. Mais la différence s’est surtout faite sur l’efficacité devant le but", indique le T1 Rénald Pansaerts. La rencontre était assez équilibrée selon le coach, qui considère que l’exclusion de Mendonça à la 70e minute a été le tournant du match. "Dans ce genre de situation, on pourrait croire que ça nous donne un avantage. Mais à ce moment-là, ça a été plus difficile pour nous."

Braine B – Lasne Ohain 6-1

Large domination du côté de Braine B. "On n’a mis pas mal de rythme depuis le début du match, ce qui a un peu déstabilisé Lasne Ohain je pense. Mais globalement, on a eu la maîtrise du jeu. On a eu plus d’envie. Le résultat aurait pu être beaucoup plus lourd. Mais on a manqué beaucoup d’occasions", indique Axel Smeets (T1). Avec ce bon résultat, Braine B signe sa sixième victoire d’affilée. "On continue sur notre chemin, c’est une bonne chose. Maintenant, on a tout entre nos mains pour la troisième tranche."

Petit bémol de la rencontre: la blessure de Félix Parrod. "C’est un peu la mauvaise nouvelle du jour", déplore le T1.

"Je n'étais pas au match d’Auderghem le week-end dernier, mais mon T2 m’avait dit qu’on avait été nul et qu’on ne pouvait pas faire pire. Visiblement, c’est quand même possible, lance Gilles Stephany (T1), très déçu de la prestation de ses joueurs. On a été très mauvais. Il n’y a rien à dire là-dessus et encore moins à retenir de la rencontre."

Rebecq B – Chastre1-0

But: Shango (1-0, 65').

"Avec un match dans les jambes (jeudi contre Nivelles NDLR.), on a dû faire tourner les effectifs, lance Francesco Marrella (T1). Mais on avait à cœur de gagner ce match par rapport au match aller. On s’était bien fait secouer et on avait perdu 4-0. On est quand même parti sans attaquant. On savait qu’offensivement, ça allait être compliqué. Mais on avait un dispositif en tête. On a été patient, on a fait tourner le ballon. Et après avoir marqué, on a plus été dans la gestion."

La pièce pouvait tomber d’un côté comme de l’autre, selon Nicolas Bontemps (T2). "C’était un match assez équilibré. La première mi-temps un peu plus en faveur de Rebecq, mais on revient bien en deuxième mi-temps. Malheureusement, on encaisse sur une erreur défensive. Mais ça arrive", indique l’entraîneur adjoint de Chastre. "Le nul aurait été plus logique selon moi, surtout quand on prend en compte la physionomie du match. Je suis déçu du résultat mais content d’avoir pu rivaliser avec une équipe pareille."

Saintes – Nivelles0-5 fft

Faute de joueurs disponibles pour la rencontre, Nivelles n’a pas eu d’autres choix que de déclarer forfait contre Saintes. Les Nivellois n’étaient déjà qu’à treize pour affronter Rebecq B jeudi dernier (défaite 0-5 avec des réalisations de Van Hirtum (2), Clinckart, Maldonado et Vanhamme pour les Rebecquois). Mais cette fois-ci, selon le T1 temporaire et président du club Rudy Deschamps, l’accumulation de malades et de blessés parmi les U19 ne permettait pas de participer au match.