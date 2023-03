En totale confiance grâce à son impressionnant 15/15, la RULO est tombée sur un os nommé Grez qui a fameusement contrecarré ses plans. Les visiteurs peuvent même s’estimer heureux avec ce point. "Je n’ai pas reconnu certains joueurs dans l’efficacité, surtout en seconde période où on ne parvenait pas à aligner trois passes. Le partage est même flatteur car sans un grand Pierret dans les buts, on repart d’ici sans rien du tout", pestait un Christophe Collaerts frustré mais pas abattu.

Le début de rencontre est clairement en faveur des locaux qui profitent de leur bonne circulation de balle et d’une certaine apathie adverse pour se créer deux possibilités via Nineza mais surtout Beersaerts qui, seul au petit rectangle, aurait dû ouvrir le score. Les vingt dernières minutes sont pour un Lasne-Ohain plus volontaire, entreprenant et agressif. La double occasion de Ceusters et de Dierinckx est bien sauvée par un Detry attentif mais qui ne pourra rien faire sur cette frappe de Laklia juste avant la pause pour un 0-1 globalement mérité.

La deuxième période est grézienne avec un nombre conséquent d’opportunités mais cela manque cruellement de réalisme. Beersaerts loupe par deux fois la réduction du score alors que Srihi et Deneubourg sont eux aussi malheureux devant le but. Le keeper local Detry sort alors une parade monstrueuse devant Duhot avant que Deneubourg n’égalise méritoirement à cinq minutes du terme. La fin de rencontre est folle, Grez pousse pour l’emporter alors que la RULO gère mal certaines contre-attaques. Deneubourg voit sa frappe stoppée par un Pierret attentif alors qu’un Gasmi maladroit ne pourra conclure une belle phase collective à la dernière seconde.

Au regard de la seconde période et des occasions galvaudées, les locaux peuvent s’en mordre les doigts. "Contre une formation toujours compliquée à bouger, nous nous sommes créé de grosses possibilités qui doivent toujours finir au fond. La deuxième mi-temps était 100% pour nous et c’est une grosse déception de ne pas avoir pris les trois points", résumait le T2 local Sébastien Eggerickx.

Le match

Arbitre: Éric Godard

Cartes jaunes: Duhem, Duhot, Torres Valiente

Buts: Laklia (0-1, 42'), Deneubourg (1-1, 85')

GREZ: Detry, Nineza (65' De Beule), Bakala, Gasmi, Srihi (65' Deneubourg), Beersaerts (90' Chennou), Wénin, Gueuning, Duhem, Pelizza, Torres Valiente.

LASNE-OHAIN: Pierret, Dupont (46' De Coene), Demeur R., Duhot, Laklia, Relecom (68' David), Dierinckx, Goffart, Ceusters (88' Lenoir), Desnel, Demeur F.