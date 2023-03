Buts: Fabry (1-0, 32'), Roulez (2-0, 57'), Fabry (3-0, 68'), (3-1, 75'), Roulez (4-1, 82')

Malgré une semaine pas franchement de tout repos avec l’annonce du départ en fin de saison du président Mariella, les gars de Julien Darquenne avaient à cœur de prouver qu’ils ne sont pas démobilisés et toujours vivants.

La plus belle preuve, elle fut donnée sur le terrain avec ce match plein d’envie et d’intensité face au second du classement. "Les deux mi-temps ont été très bonnes et le score aurait même pu être encore plus lourd. Je tire mon chapeau aux joueurs qui ont su répondre présents malgré les récents événements. Les objectifs restent les mêmes et nous n’allons rien lâcher pour préparer au mieux la Coupe de Brabant et le tour final", insiste le mentor genappien.

Perwez – Saint-Josse 4-0

PERWEZ: Pletinckx, Leblois, Hervera Rey (46' Van Malderghem), Salles (70' Fozin), Vanderhaegen, Larotonda (46' Gajanovic), Verdeyen, Brassart, Gérard, Siroux, Benazzi (65' Lambert).

Buts: Salles (1-0, 15'), Gérard (2-0, 21'), Siroux (3-0, 30'), Gajanovic (4-0, 65')

Le leader perwézien réalise la toute bonne opération du week-end grâce à sa victoire nette et sans bavure face à Saint-Josse et à la défaite de Kosova.

Bien en place en début de rencontre, les locaux mettent une grosse pression sur le but tennoodois et les buts pleuvent grâce à Salles, Gérard sur corner et Siroux. Perwez se crée encore de belles possibilités après la pause mais galvaude. C’est finalement Gajanovic qui conclura l’addition à 4-0. "Trois points super importants avant de nous déplacer à Kosova dimanche prochain. Les gars ont été appliqués et avec le 3-0 à la pause, nous avons pu gérer tranquillement par la suite", racontait Fabian Bamps.

Tubize-Braine B – St-Michel 3-3

TUBIZE-BRAINE: Djeumen, Taroli, Delaite, Moustatine, Afallah, Onanga, Bokota (70' Hazard), Butera, Alaoui (60' Capon), Bailly (75' Bationo), Van Gestel.

Buts: Van Gestel (1-0, 34'), (1-1, 1-2 et 1-3, 55', 56' et 60'), Bationo (2-3, 67'), Bonura (3-3, 90')

Les Tubiziens perdent deux points précieux dans l’optique de la troisième tranche. Alors qu’ils ouvrent la marque via Van Gestel à dix minutes de la pause, les locaux sont absents durant cinq minutes et encaissent trois buts coup sur coup.

Pas abattus, les Fusionnés réagissent, réduisent la marque grâce à un solo de Bationo puis égalisent à la dernière seconde sur corner via Bonura.

"Nous avons pris l’eau pendant quelques minutes en prenant trois buts tout à fait évitables. C’est dommage d’avoir plongé dans le néant de la sorte mais Saint-Michel est une équipe jeune et talentueuse", notait Taner Akkan (T1).