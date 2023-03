LIMAL-WAVRE: Romain Barrage (B2 – 3 victoires), Romain Hoet (B4 – 2 v.), Romain Thines (B6 – 1 v.), Kéopold Motte (C0 – 2 v.).

Sur papier, Limal-Wavre n’avait aucune chance de réussir un résultat contre Manage qui se présentait avec quatre B2. "Si l’on compare les classements des deux équipes, il n’y avait pas photo", indiquait Romain Hoet, capitaine de l’équipe limaloise.

Une équipe composée de quatre jeunes. "C’était sympa. Nous avons à peu près tous le même âge."

La rencontre a été très partagée. Limal-Wavre a pris deux points d’avance (3-1), les adversaires sont revenus à 3 partout. L’équilibre a ensuite été constamment de mise. "Il y avait de la tension. Manage voulait la victoire pour assurer sa première place. De notre côté, après notre superbe match à Gulleghem que nous avions remporté 7-9, nous voulions poursuivre sur notre lancée. Ce 8-8 est excellent. Léopold Motte (C0) a signé un incroyable exploit en s’imposant à deux reprises", souligne encore Romain Hoet.

Romain Barrague a gagné 12-10 à la belle dans son dernier match pour arracher le partage.

Les Limalois sont huitièmes avec 31 points, soit quatre points de plus que l’avant-dernier. "En début de saison, et pendant la période d’examens en janvier, nous avons souffert. On s’est retrouvé avant-derniers. La situation s’est maintenant améliorée avec nos cinq points sur six lors des deux derniers interclubs", souligne Romain Hoet.

Celui-ci, B4, a gagné deux rencontres samedi. "Mon objectif est de monter B2 la saison prochaine. Je suis à la 244e place au ranking national. Je dois être 225e pour monter B2. Il ne me manque que quelques points."

Il sera toujours présent dans l’équipe la saison prochaine. "Loïc Coenen (B2) devrait jouer plus souvent pour tirer l’équipe. L’objectif sera d’aligner des jeunes à ses côtés."