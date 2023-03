CHASTRE: Charlier, Adens (44' Ducatillon), Fregesse, Houbrix, Baez, Houtart, Michiels (87' Delikus), Goetynck, Francx, Verstraelen, Sekelama (77' Arcoly).

Buts: Tachelet (0-1, 10'), Thibaux sur pen. (0-2, 31'), Mejdoubi (0-3, 44'), Thibaux (0-4, 52'), Francx (1-4, 54'), Thibaux (1-5, 58'), Scohier (1-6, 75'), Geyskens (1-7, 76'), Carlier (1-8, 79').

Les Chastroises ont vécu une soirée difficile, samedi, face à l’équipe B du Standard, deuxième au classement et qui affiche la grande forme en ce moment. "On ne pensait pas gagner ce match mais l’objectif n’était pas d’en prendre huit comme à l’aller, souligne le coach, Michaël Verstraelen. Après, on est tombé sur un vrai rouleau compresseur et le score est peut-être un peu forcé malgré tout."

Les Liégeoises menaient 0-3 au repos. "On était pourtant bien organisé défensivement et, ce qui m’embête, ce sont les cadeaux offerts à l’adversaire sur les deux premiers goals en raison de problèmes de placement. De plus, après avoir déjà perdu Bernard qui ne s’était pas entraînée de la semaine en raison d’une blessure, Adens a dû sortir juste avant la mi-temps. Et à force de perdre nos soldats, ça devient compliqué avec certaines filles obligées de disputer deux matches et en devant y mettre encore plus d’énergie qu’en P1. Bref, à force de perdre une joueuse en plus chaque semaine et avec un petit noyau, on commence tout doucement à être usé physiquement et la fin de saison s’annonce longue à ce niveau-là."

Le Standard a enfoncé le clou dès la reprise. "Juste après le 0-4, on parvient tout de même à marquer un joli goal, bien construit, puis on enchaîne des fautes derrière en raison de la fatigue et du rythme imposé par un adversaire qui nous obligeait à courir derrière le ballon."