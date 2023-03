Quarts temps: 16-22, 10-20, 17-28, 2-20.

BRAINE (8x3, 20/23 LF, 17 ftes): Marblie 13, De Keyzer 7 (1x3), Febrissy 16, Meunier 2, Marteau 2, Muylaert 6, Drantmann 6, Robert 30 (5x3), Fouka 2, Tilmant, Devos 6 (2x3).

Les Castors Braine récupéraient quelques joueuses absentes (Devos, Marteau, Febrissy) ou blessée (Muylaert) pour ce déplacement chez la lanterne rouge de la Régionale 2A.

Nanties d’un seul succès, les Verviétoises auront donné du grain à moudre aux Brabançonnes au premier quart mais après 16-22, Braine s’est progressivement détaché. "On a tout le temps mené et on a creusé notre avance à partir du troisième quart", retient le coach François.

Après 26-42 à la mi-temps, Nina Robert insistera à distance. Avec 30 points au total dont 5x3, ce sera la grande dynamiteuse de la seconde mi-temps de feu des Castors qui ne trouveront plus à qui parler. À 43-70 (30e) et alors que tout suspense avait disparu, les Castors insisteront encore en défense. L’arrière-garde brainoise n’encaissera que deux petites unités au cours de dix dernières minutes à sens unique. Ce 2-20 donnera au score son allure définitive: 45-90.

Outre le fait que le noyau a tourné, l’autre point positif est qu’il n’y a plus aucune blessée dans les rangs brainois. Les Castors évoluent ce jeudi en match d’alignement, ce sera au BC Féminin Quaregnon (11e) lourdement étrillé ce week-end par Namur.