Quarts temps: 8-15, 13-15, 17-19, 20-8.

OTTIGNIES (10x3, 6/13 LF, 14 ftes): LEROY A. 5, Beckers 19 (5x3), DEMOLDER 2, Halloy 3, SNACKAERT 10 (2x3), Leroy S. 9 (3x3), GILIS 4, BALZA 2, Cordi 4, Wauthier.

Mené tout le match (8-15, 21-30, 38-49), il n’aura fallu qu’un quart temps – mais quel quart – pour que le Rebond se sorte magistralement de l’ornière. Encore pointé à -10 alors que le chrono annonçait encore 6 minutes à jouer, Ottignies n’a rien lâché et a pu compter sur les triples de Sarah Beckers et Silje Leroy pour s’imposer au bout du suspense: 58-57.

Heureuse de ce neuvième succès qui octroie à son équipe une vue plongeante sur le Top 5 (Esneux est à un succès, Natoye à deux victoires), la coach savait que son équipe revenait de loin. Elle se félicitait de la mentalité affichée: "Par rapport à notre match d’il y a quinze jours face à Boninne, c’était beaucoup mieux au niveau de l’envie. Là où le bât a blessé, c’est au niveau de notre réussite à distance. On s’est vu opposé une zone 3-2 peu agressive mais on a été sans solution car nos shoots ne sont pas rentrés. Ce fut terriblement compliqué tout du long en attaque mais en défense, mes joueuses ont fait leur part de travail. On a signé le parfait hold-up en fin de match mais c’est aussi le mérite de mes joueuses qui n’ont jamais laissé tomber les bras. On a les trois points, c’est le principal et on distance notre adversaire de deux victoires au classement."

Ottignies aura le loisir de se jauger contre une forte opposition avec un déplacement à Ciney (troisième) dimanche prochain.