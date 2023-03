Quarts temps: 13-14, 23-26, 13-22, 26-14

GENAPPE: Boussalaa 0, Depetter 5 (1x3), Kaminski 10, Zappulla 10 (3x3), Kanda-Boko 14, Ilongo Basosabi 7 (1x3), Kiraranganya 0, De Almeida 23, N’Gabo Munyamaicnba I. 0, Makadi Massengo 6.

C’est une équipe complète de Genappe, qui recevait les Liégeois du RSW ce samedi soir. Complète mais orpheline de son coach, Olivier Mulaba, à l’étranger, et remplacé par la présidente du club Virginie Lemmens.

Les hostilités commençaient de manière équilibrées, même si Genappe n’était pas trop en réussite au-delà des 6m25. Les Liégeois étaient plus combatifs que prévu et donnaient du fil à retordre aux locaux, pour rentrer aux vestiaires avec un viatique de 4 points : 36-40.

6 shoots à 3 points en 10 minutes

Comme souvent cette saison, le retour des vestiaires ne se passait pas de la meilleur manière qui soit pour les Brabançons wallons. Les Liégeois assommaient leurs adversaires du soir en infligeant un 13-22 à coup de 6 shoots primés, rien que sur le troisième quart !

Genappe essaiera bien de revenir dans la partie en sonnant un semblant de révolte pour remporter son unique quart temps (26-14) de la rencontre. Il n'est d’ailleurs pas passé loin du hold-up, mais ce ne fut pas suffisant.

C’est la quatrième défaite de suite pour les hommes de la présidente Lemmens, et à moins d’un miracle, on ne devrait pas les retrouver en play-off cette saison non plus, sachant que tous les concurrents encore en lice, ont remporté leurs matchs du week-end.

Si Genappe veut conserver un espoir, le match de la semaine prochaine face à Profondeville, fait office de finale de play-off.