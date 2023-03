Cross de Bousval: Tancrède Crickillon l’emporte à domicile

L’épreuve reine étant les 15 kilomètres, 582 joggeurs se sont disputé la victoire et au final, c’est le local Tancrède Crickillon (CS Dyle/Trakks) qui l’a emporté avec près d’une minute d’avance sur Sergio Strollo et Kim Ruell. Chez les dames, Charlotte Van Hese a mis plus de cinq minutes dans la vue de sa plus proche poursuivante, Virginie Soenen.

Le lauréat était ravi de sa prestation. "J’habite à 100 mètres du départ depuis que je suis tout petit, donc depuis 23 ans ! J’ai déjà disputé trois fois les 5 kilomètres quand j’étais jeune. Puis en 2017, j’avais remporté la course du 10 kilomètres la première année où ils ont proposé cette distance. En 2018, j’avais pris la huitième place sur le 15 kilomètres, mais depuis, je n’avais plus disputé la course."

Ce dimanche, Tancrède Crickillon a pris le départ pour se tester en vue de son gros objectif de la saison: le championnat de Belgique de 10 000 mètres sur piste le 29 avril prochain. "Je vise une qualification pour les Olympiades universitaires en Chine qui auront lieu en août. C’était ma dernière course préparatoire en vue de jauger mon état de forme. Face à des gars comme Strollo ou Ruell, qui étaient à mes yeux inatteignables voici quelques années, c’est juste incroyable. Le parcours, bien sûr, je le connais bien même si je n’ai plus couru dessus depuis très longtemps. Je savais donc ce qui m’attendait mais j’ai quand même été quelques fois surpris de la difficulté !"

Quant à l’état du terrain, il n’a pas gêné le vainqueur. "Je n’ai pas couru avec des chaussures de trail. C’était un peu gras mais ici, on a déjà connu bien pire !"

Sa victoire, Tancrède l’a dessinée très vite. "Au début, Kim Ruell a mis un petit tempo puis, dans la première difficulté, j’ai pris mon rythme et… j’ai lâché mes adversaires. J’ai donc fait un solo de douze bornes en surveillant que personne ne rentre. Je suis très heureux de cette victoire. À présent, plus de course, juste de l’entraînement pour la piste."

À noter les autres vainqueurs: Valentin Grégoire et Gaëlle Gillot sur le 10 kilomètres, et Glenn Hadj Abdallaj et Maya De Backer sur le 5 kilomètres.