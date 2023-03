Cross de Bousval: L’hommage de David à Max Roberti

Parmi eux, le dossard 514 de David Grevisse, ami et équipier de Max au JC Ronvau. "Max, c’était la bonté même. Courir ici était particulier, indique le joggeur de Dion-Valmont. Cela me fait toujours aussi mal. Ce Monsieur savait comment faire plaisir aux autres. Il a commencé à courir en 1974 quand… je suis né. Il a transmis à ses enfants la passion de la course à pied. Moi, j’ai toujours aimé ça, depuis 2004, je fais les joggings en Brabant wallon. On a découvert que j’étais autiste quand j’ai eu 33 ans. J’ai rejoint le club du Ronvau et avec Max, on avait une alchimie. Il pensait quelque chose et je le devinais. Cela ne s’explique pas. Depuis 2011-2012, je prends part au Challenge Delhalle grâce à Max. Je ne manque aucune manche, en hommage à Max."