Quarts temps: 9-26, 17-27, 11-25, 20-26.

BRUNEHAUT: Bellanger 15, Blanc 10, M. Nowacki 8, Bevernage 7, Arfaux 14, C. Nowacki 6, Dupont 10.

BRAINE: Febrissy 6, Kroselj 18, Tadic 18, Uro-Nilie 12, Lelik 8, Lindstrom 11, Devos 14, Robert 0, Leblon 5, Fogg 12.

L’absence de rythme après quasi un mois sans match ne s’est pas trop fait sentir samedi soir dans les rangs brainois, privé de Toch Sarr (malade). En déplacement chez une équipe de Brunehaut pas au top de sa forme en raison de nombreuses absences, les Brainoises ont entamé la partie sur des chapeaux de roue, étouffant littéralement des locales qui montraient toutefois beaucoup de bonne volonté.

Malgré une vaine course-poursuite, Brunehaut a toutefois tenté d’offrir une belle opposition à son adversaire. "Même si c’est frustrant de perdre de 50 points et qu’on a le sentiment qu’on pouvait faire mieux, on a livré un très bon match même si c’était par séquences. Défensivement, le groupe a aussi fait le travail contre une formation à la fois plus expérimentée et bénéficiant de plus de taille", commentait la joueuse de Brunehaut Louise Bellanger.

Pour la coach locale, Lorine Gobert aussi, il y avait de bonnes choses à retenir au terme d’un match dont ses joueuses sortent la tête haute: "J’ai apprécié la fluidité avec laquelle mes filles ont tout donné. En face, Fred Dusart a changé de défense à plusieurs reprises mais nous avons toujours bien réagi. Si certains pensaient qu’on allait se prendre une raclée, on a finalement assisté à un match plaisant qui aura ravi le public."

Ce mercredi, 20 h, Braine s’en ira défier Courtrai en championnat.