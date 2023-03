TDW1: Les Castors, en souci de rythme, ont la Coupe en tête

Alors que se profile la finale de Coupe de Belgique (samedi prochain, à Forest National avec à peine 200 tickets acquis par les supporters brainois), le rythme ou plutôt son absence pèse sur les ambitions et sur le moral brainois. Après le déplacement à Brunehaut, les Castors reprendront l’autoroute pour se diriger vers Courtrai mercredi. "On avait déplacé cette rencontre dans l’optique d’une qualification européenne face à Angers. Ce n’est pas forcément une date bienvenue", observe le coach Fred Dusart qui compare: "On aura une heure pour préparer la finale de Coupe de Belgique. Malines, qui dispose sur papier d’un roster plus fort et qui est favori de la rencontre, aura une semaine. Il y a un déficit de préparation qui me semble évident. Et puis, les Kangoeroes ont le rythme de l’EuroLeague. On risque d’être surpris par l’intensité défensive."