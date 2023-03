TDM2: Nivelles est à la recherche de son second souffle

Impossible de gommer les effets de cette fatigue en une semaine, les Nivellois doivent mordre sur leur chique pour le moment et rebondir dans ce championnat. "Ce match contre Boom est une opportunité pour retrouver un peu notre basket et voir que tout n’est pas fini dans la lutte pour le championnat", ajoute le coach nivellois qui pourra compter sur tout son effectif malgré quelques absences aux entraînements de la semaine. "Nous jouons dimanche, juste après notre R2 qui joue un match très important pour son maintien. Il y aura donc de l’ambiance et du monde. C’est aussi une autre opportunité de tout faire pour l’emporter et ainsi revigorer notre blason mais c’est surtout l’occasion de faire ce qu’il faut pour garder notre brevet d’invincibilité à domicile."