Maintien qui passera par une victoire obligatoire ce dimanche.

"C’est clair que ce match est important, clame Jose Martinez Tejero. On en est tous conscients, et le coach nous l’a bien répété, sourit-il. Il a d’ailleurs mis en place des entraînements avec beaucoup d’intensité, surtout après la défaite de la semaine passée. On a travaillé spécifiquement en préparation de l’affrontement contre Arlon, en mettant en place certaines stratégies offensives contre leur défense. On espère avoir tout le monde mais Hennuy n’est toujours pas autorisé à reprendre, Kennoun était malade jeudi, et Jorion a eu une petite contracture, mais devraient tous deux être là. Malgré la pression, l’ambiance est toujours bonne au sein du groupe et c’est important", ponctue celui qui a rejoint Nivelles cette saison en provenance de la Combine Academy aux États-Unis.

"J’ai eu un peu de mal à m’adapter au début de l’année, surtout de par la différence de jeu entre le basket américain et européen, l’un, plus basé sur des individualités, l’autre plus collectif. Je suis aussi arrivé dans un contexte d’équipe en construction, ce qui prend toujours un certain temps, mais là je me sens de mieux en mieux, comme le montrent mes dernières sorties, où je suis plus à l’aise dans mes baskets."