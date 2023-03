R2 Hommes: Genappe aborde la dernière ligne droite

Fer de lance de la défense Genappoise, Adrien Kamiski reste positif : "Il est vrai que nos trois dernières défaites nous font mal dans notre poursuite des play-off, regrette l’intéressé. Cependant, je trouve que nous avons été bons et beaucoup plus constants que lors du premier tour (exception faite de la défaite contre Gembloux). On a montré une belle progression malgré tout."

Malheureusement pour le groupe d’Olivier Mulaba, l’heure n’est plus à la progression, mais bien aux résultats, s’il ne veut pas rater les play-off pour la seconde année de suite. "En effet, répond l’intérieur. En résumé, si on veut atteindre les play-off, on ne peut quasiment plus se permettre de perdre de match. On n’en parle pas trop en interne pour ne pas se mettre de pression, et l’ambiance demeure toujours positive. Concernant notre match de samedi, le coach sera absent, mais nous savons que Liège est une équipe assez jeune, dans le même style que Nivelles ou Ensival, qui, sur un bon jour, peuvent faire la différence grâce au rythme et l’envie qu’ils mettent. Ils ont quelques bons shooteurs, dont Aerts, et il sera important de maîtriser le rythme du match et de ne pas les laisser s’emballer."