R2 Hommes: Castors Braine veut écrire l’histoire

Si ce match à Profondeville a laissé quelques traces au physique des Brainois, il ne les a pas atteints au moral. Ils ont acté leur dix-neuvième succès au terme d’une prestation encore une fois très aboutie. Dimanche, ils devront à nouveau prester à leur meilleur niveau pour venir à bout d’Ensival qui n’a rien d’un oiseau pour le chat. "Notre adversaire reste sur une série de quatre victoires consécutives. Les joueurs d’Ensival ont battu Profondeville, Gembloux, Saint-Hubert, trois équipes du top de la série, et ils viennent de battre Arlon. À chaque fois, ils ont marqué près de 85 points. Ensival est donc en forme et même très efficace par contre Ensival encaisse aussi beaucoup. Donc, comme nous sommes la meilleure défense et la meilleure attaque de ce championnat, c’est à nous de montrer qui nous sommes en faisant parler notre défense, qui est notre première arme et puis en se montrant efficaces en attaque, notre second atout."

Pour y arriver et prendre trois nouveaux points, les Brainois devront sans doute se passer des services d’Adrien Fontaine qui n’est pas à 100% à cause d’un poignet douloureux.