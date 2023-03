R1 Dames: Un rang à défendre dans un duel au sommet pour le Rebond

Si l’intérieure se souvient de la première manche, c’est surtout avec l’idée de ne pas reproduire pareille prestation : "Notre rencontre n’était pas digne de notre rang. On s’est fait balader et on est passé complètement au travers de notre match. Neufchâteau était dans une excellente passe au moment de nous affronter. Les Luxembourgeoises sont un peu descendues de leur nuage depuis."

Battues à trois reprises en déplacement, les dames du BCCA restent une équipe difficile à manœuvrer. "Neufchâteau possédait déjà un style atypique, particulier et assez agressif. Et puis Laura Henket (NdlR ancienne de TDW1 à Liège Panthers) a signé là-bas. Cela a été vraiment un renfort de qualité qui a fait passer un cap à cette équipe. Henket a apporté de la taille, du poids et de la sérénité au BCCA. C’est vraiment une joueuse à tenir à l’œil."

Battu à la mi-novembre à l’Union Huy, le Rebond Ottignies n’a plus essuyé la moindre défaite depuis. Les Ottintoises rêvent d’aligner un dixième succès de rang ce dimanche mais il n’y a pas que cette série en cours pour les motiver. "Garder notre première place représente un beau challenge. On a un statut à défendre chaque week-end. C’est un match au sommet qui nous attend dimanche. À nous de justifier notre rang en l’emportant", prévient encore l’intérieure Brabançonne.

Dernier élément, il concerne la gestion sportive de l’équipe. Olivier Mulaba en vacances, c’est le président Sébastien Dufour qui coachera l’équipe ce dimanche.