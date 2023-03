Programme chargé en 2023 pour Francine Delain qui aimerait décrocher un maillot

Pourquoi les masters ? "J’ai 51 ans, les élites, c’est devenu vraiment trop pénible pour moi. Cela va trop vite, il faut le reconnaître. Je manque dès lors de rythme et comme je me retrouve lâchée, je ne progresse pas. Chez les masters, je pourrai à nouveau jouer ma chance, faire des résultats aussi. Je vais donc pouvoir prendre le départ du championnat de Belgique masters avec de l’ambition. J’espère aller chercher un ‘’petit’’ maillot."

Mais ce n’est pas tout pour la Wavrienne qui est polyvalente. "Oui, je ferai de la route, mais j’irai aussi à la manche qualificative d’Houffalize qui permettrait ensuite d’avoir mon ticket pour les mondiaux de Gravel en Italie. C’est une discipline fort proche du cyclo-cross que j’adore. D’ailleurs, j’irai aux mondiaux et aux championnats d’Europe masters de cyclo-cross cette saison. Et là aussi, je ne manquerai pas d’ambitions car je vise également les maillots. Je reste un peu sur ma faim avec ma quatrième place aux championnats d’Europe masters de cyclo-cross l’an dernier à Namur, même si je suis contente de ma prestation sur un parcours qui était particulièrement sélectif par rapport à ce que je roule d’habitude. Il était en plus assez technique."

Contrainte à l’arrêt cet hiver

L’hiver dernier, on a vu la sociétaire des Baloise WB Ladies sur le challenge Henri Bensberg. "Oui, j’apprécie ces épreuves et j’ai donc roulé les différentes manches. Mais d’habitude, je fais aussi d’autres courses. Cette fois, cela n’a pas été possible, j’ai subi une petite intervention chirurgicale aux doigts, et j’ai été contrainte à l’arrêt."

Après avoir repris le chemin de l’entraînement, Francine Delain a profité des séances collectives de son équipe, tout comme d’un stage à la mer. Pour le reste, elle peut compter sur son mari pour l’accompagner dans ses entraînements quand elle n’y va pas seule.