ASBL Mission 2000 possède deux sections avec d’un côté les arts martiaux coréens (Soo Bahk Do) et de l’autre la DIFAA (Défense International Fédération Arts martiaux Associés), une gymnastique de développement corporel accessible à tous, "une section basée sur la gymnastique, ou l’on travaille la respiration, des choses plus accessibles. Ici, le seul combat est celui de la santé", précise Maître Boussalaa.

Si les femmes se "contentent" de gymnastique, on parle de psychomotricité pour les enfants dès l’âge de 3 ans mais depuis bientôt quatre ans, ce sont les seniors qui se multiplient lors des cours dispensés à Wavre comme à Perwez. "Mercredi dernier, le bourgmestre de Perwez Jordan Godfriaux est venu assister à un cours. C’était l’occasion de lui présenter nos activités, à savoir beaucoup de mouvements respiratoires, de self-défense, d’équilibre et de soupless e, pour ne citer que les pincipaux."