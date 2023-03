Ludovic Robeet confirme son nouveau statut

Même s’il pouvait de temps à autre jouer sa carte, il devient l’un des meilleurs éléments avec un rôle d’homme libre qui lui convient à merveille. C’est que le Tubizien est en forme en ce début de saison 2023. Et si la réussite n’est pas toujours présente, la victoire devrait lui tendre les bras prochainement s’il reste dans cette spirale positive.

D’autant que les épreuves qu’il affectionne arrivent. Le Brabançon wallon aime en effet les courses flamandes, avec le vent, les pavés,… Lui qui ne ménage jamais ses efforts, qui ne reste pas en place, trouve un terrain idéal en ce début de saison pour s’exprimer. "J’étais bien au Het Nieuwsblad, mais malheureusement, au pied du Mur de Grammont, mal placé, je me suis retrouvé avec le peloton qui a été contraint de mettre pied à terre en pleine ascension. Difficile dès lors de jouer un rôle en vue par la suite. Au Samyn, j’étais très bien, j’ai pu m’exprimer jusqu’à l’emballage final. Pourtant bien positionné, j’ai été gêné par la chute devant moi. Je termine quand même 14e mais j’espérais vraiment un Top 10."

Ce samedi, Ludovic sera aligné sur le Grand Prix Criquielion. Quant à la suite, "je ne sais pas encore. L’équipe est reprise pour Paris-Roubaix qu’on ira reconnaître la semaine prochaine, mais aussi pour le Ronde, deux courses que j’affectionne mais clairement, c’est sur Roubaix que le tracé me convient le mieux."

Par le passé, Ludovic s’est déjà illustré dans l’Enfer du Nord, une course qui le fait rêver, voire se transcender. "J’aime bien cette période. Et puis, l’équipe me donne un rôle libre à présent, et cela me correspond mieux pour briller. Je dois jute veiller à m’économiser plus en début de course pour pouvoir jouer un rôle plus important encore dans le final des courses."

Et jouer la victoire qu’il aimerait retrouver prochainement. "C’est pour bientôt", termine Ludovic, bien dans sa tête et dans sa peau, conscient qu’il évolue et passe encore un cap dans son sport.