Ligue A: Guibertin entame les Challenge play-off face à Waremme

La deuxième partie de la compétition reprend ce week-end. Guibertin, septième de la phase classique, entame les Challenge play-off en compagnie d’Achel et Waremme. Les Guibertins seront opposés à Waremme ce dimanche (18 h). Leur septième place leur donne droit à un bonus. Ils bénéficient de deux points à l’entame de ce second tour, Achel a un point, Waremme n’en a pas. "L’objectif est de nous maintenir à la septième place que nous avons occupé la quasi-entièreté du premier tour, même s’il n’y a guère de différence entre la septième et la huitième place. Les septième et huitième à l’issue de la compétition à trois joueront un barrage, en un match en déplacement, contre les cinquième et sixième. Les vainqueurs de ces deux rencontres jouent ensuite pour une place en Coupe d’Europe", explique l’entraîneur guibertin, Wannes Rosiers.