Les Wolves attendent 1 000 spectateurs mardi au Blocry

La soirée commencera par la rencontre des dames à 18 h 45. Les Wolves de l’UCLouvain seront opposées aux volleyeuses de la Haute École Provinciale de Liège.

Cheerleading et Pomdance assureront l’animation

Les messieurs suivront à 20 h 45. "Nous serons opposés à l’ULB", précise Robin Foret qui a quitté l’UCLouvain la saison dernière. "Je peux encore jouer dans l’équipe l’année qui suit la fin de mes études", précise-t-il. L’ULB n’a plus participé à la compétition à ce niveau depuis plus de dix ans.

La formation "visitée" masculine est composée de joueurs alignés principalement dans les clubs de Nivelles, Chaumont et Guibertin. Elle est entraînée par Joachim Delie, rejoint il y a deux ans par Mathieu Renson, tous deux joueurs en nationale 2 à Guibertin. L’équipe s’entraîne une fois par semaine. Cheerleading et Pomdance feront le show tout au long de cette soirée sportive, et festive.