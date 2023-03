Le Standard puis Anderlecht, deux matches de prestige pour les Chastroises

En grande forme actuellement, les Liégeoises ont concédé leurs trois seules défaites de la saison en déplacement à Genk, Kontich et OHL. Une petite lueur d’espoir pour Chastre ? "En tout cas, on s’interdit de se dire que c’est perdu d’avance ! On a bien travaillé cette semaine pour préparer le match, on jouera le jeu à fond et on espère les embêter le plus longtemps possible."

Le staff doit aussi gérer trois rencontres en l’espace d’une semaine puisque Chastre se déplacera à Anderlecht dès mercredi, en match d’alignement, avant d’accueillir Diksmuide le week-end prochain.

"Il faut donc rester éveillé mais on sera déjà un peu plus fourni en effectif cette fois-ci et malgré l’enchaînement des matches, on continue à avancer en espérant que ça finira par payer."