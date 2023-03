La Waterlootoise Marine Brico, quadruple championne de Belgique

En février dernier, Marine Brico (B2) avait déjà décroché un titre de championne de Belgique en mixte B, avec Noah Di Pietro. Elle a remis le couvert ce dimanche en s’imposant en U19 filles dans les trois catégories : double dames, double mixte et simple. "J’étais favorite dans les trois catégories. En simple, j’étais la seule joueuse classée B2. Il n’y avait que six inscrites. J’étais exempte du premier tour. Je n’ai disputé que deux rencontres. J’ai gagné en finale 3-0 contre une C0. J’aurais eu beaucoup plus difficile si j’avais joué en juniores où il y avait plusieurs séries A", indique la Waterlootoise.