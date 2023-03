La nouvelle page d’Antoine Valentin

L’année 2023 est synonyme de changement. "J’ai changé d’équipe depuis le 1er janvier et je suis donc actuellement chez Sprint 2000 Charleroi. Durant cet hiver, j’ai fait du travail d’endurance, du travail en salle avec mon coach ainsi que du cyclocross pour garder un peu de rythme. En parallèle, j’avais de la kiné pour soigner mes grosses douleurs au dos qui sont des séquelles de mon accident survenu avec une voiture lors d’un entraînement en octobre."

En stage dans le sud de la France

La semaine dernière, Antoine était en stage avec sa formation. "Nous sommes partis avec l’équipe en stage dans la région de Toulouse. C’était très chouette car cela a permis de travailler l’endurance mais également de faire du travail spécifique avec les juniors comme des tests en côte ou encore du train de sprint. Cela a aussi permis de nouer des liens entre tous les coureurs, ainsi que de voir les forces et faiblesses de chacun afin de pouvoir orienter nos entraînements là-dessus."

Samedi et dimanche, l’équipe a clôturé le stage en participant à une course sur deux jours, le challenge Anthony Perez également dans la région de Toulouse. "C’était donc ma course d’ouverture de la saison. La course était internationale car il y avait notamment des équipes espagnoles et italiennes. Les deux jours de courses se sont déroulés sur des parcours très sélectifs puisque nous avions des grosses difficultés à franchir avec notamment des murs à plus de 20% et du vent assez violent le deuxième jour. Mais je suis content de ce que j’ai pu montrer et faire durant ces deux jours pour une grosse course d’ouverture de saison."

Travailler le contre-la-montre

En ce début de saison, Antoine Valentin a l’ambition de travailler le contre-la-montre en vue des différentes courses et tests du mois d’avril. "Nous avons un très beau programme de course cette année avec toutes les coupes de Belgique mais également des grosses courses comme Nokere Koers, Liège-Bastogne-Liège, le triptyque Ardennais, Aubel-Thimister-Stavelot… Cela pourrait donc être des gros objectifs !"