La 45e édition du Cross de Bousval, c'est dimanche

Le Cross de Bousval, ce n’est pas comme son nom l’indique une épreuve uniquement dans les champs, mais bien un parcours varié.

Anita Grandmont connaît bien la course: "J’ai débuté ici lorsque Je Cours Pour Ma Forme Genappe a été créé et que nous avons pris part aux cinq kilomètres. L’année suivante, je faisais les 10 puis les 15 avant de proposer mon aide à René pour l’épauler dans les préparatifs de l’organisation. Ce qui ne m’empêchait pas de courir la course le jour J."

Habitant Bousval, Anita est également bien placée pour évoquer la course: "Il y a de tout: de la route, des sentiers, des chemins mais surtout, il s’agit d’un tracé vallonné donc assez sélectif. Là, avec le temps de cette semaine, le terrain est nettement moins gras donc moins boueux. Il y a aussi pas mal de beaux endroits comme le Try au Chêne qui incitent à participer à la course."

Et puis, il y a la fameuse et réputée côte de l’église. Comment la franchir au mieux ? "Le début de la côte est en pavés. De petits pas, un bon balancier des bras, et on arrive à l’église. mais c’est loin d’être terminé, car si on a fait la portion la plus raide, la suite est plus compliquée avec une portion montant sur le béton qui est trois ou quatre fois plus longue et qui amène au cimetière. C’est là que tout le monde souffre. Mais c’est moins joli de dire côte du cimetière que côte de l’église."

Côté pratique, le jour même, la permanence est ouverte dans la salle omnisports de 11 h 30 à 13 h 30. Il y aura deux postes de ravitaillements sur le parcours ainsi qu’un troisième à l’arrivée. Vestiaires, douches et consigne sont prévus. La remise des prix suivie du tirage de la tombola aura lieu à 16 h 30.

Les modalités d’inscription et d’autres infos sont disponibles via le site www.challenge-delhalle.be ou www.chronorace.be

Il est aussi possible de contacter Patrice Pirson au 0471/963 917 ou de se rendre sur la page Facebook du Cross de Bousval