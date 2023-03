Julian De Deken (Waterloo) et Florian Cambier (Tubize) sont champions de Belgique

Le Waterlootois Julian De Deken (D6) et le Tubizien Florian Cambier (E0) faisaient équipe samedi dernier lors des championnats de Belgique en préminimes. "Ils avaient joué la finale du critérium des jeunes du Brabant l’un contre l’autre. On s’est dit à Waterloo et à Tubize que l’on devrait les faire jouer le double ensemble", signale Phil Coolens, président et entraîneur de club de Tubize.