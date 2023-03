Jodoigne a relancé son école de jeunes

Le club de Jodoigne a connu un creux au niveau de la formation des jeunes il y a quelques années. "Nous devrions actuellement avoir plus de jeunes entre 15 et 25 ans. Avec ma compagne, Angela Castillo, nous avons relancé l’école de jeunes du club il y a quelques années dans le but de combler ce déficit dans les années à venir", indique le président du club, Arnaud Delsaut.