Tels étaient les mots de Mohamed Bouhmidi au moment de repenser à la rencontre du week-end dernier et le partage concédé face à Jette. Si les Tubiziens sont totalement passés à côté de leur sujet dans une rencontre où l’envie, l’énergie et la mentalité étaient aux abonnées absents, le coach brabançon a remis les pendules à l’heure ces derniers jours avec son groupe, qui au-delà de la contre-performance a également été touché par le départ soudain de Damien Broothaers, préparateur physique et adjoint qui, au fil des années, avait tissé des liens forts avec les joueurs. "On a en effet encaissé coup sur coup deux moments compliqués. Le partage face à Jette et ce non-match me restaient clairement en travers de la gorge. Et le départ de Damien nous a également touchés. Il a donc fallu prendre le temps de discuter et de remobiliser le groupe. On s’est entraîné dur et j’ai volontairement poussé un peu les joueurs dans leurs limites et je suis convaincu que nous serons en mesure de réagir et de relever la tête dès dimanche face à Hamoir."

Une rencontre qui s’annonce particulière pour ces deux équipes qui semblent être quelque peu dans le dur ces dernières semaines. Alors qu’Hamoir reste sur une lourde défaite concédée à Verlaine (7-0), la RUTB doit quant à elle et au plus vite recommencer à engranger des points. "Il reste douze matches et on approche doucement de la dernière ligne droite du championnat. Chaque point va commencer à compter, et il est donc primordial que nous rattrapions les points perdus le week-end dernier sur notre terrain. Hamoir n’est clairement pas à sa place en bas de classement, et il faudra se méfier de cette équipe pleine de qualités."

Denayer et Migliore sont toujours blessés, alors que Aarab, Tepe et Van Onsem sont incertains. Lkoutbi et Michel sont suspendus.

Le noyau: De Bie, Debauque, Taroli, Ouahouho, Garlito, Aarab (?), Tepe (?), Lkoutbi, El Omari, Leite, Giusto, Pierret, Van Onsem (?), Delhaye, Patris.