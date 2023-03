D2 ACFF: Stockay-Rebecq, duel d'équipes en forme

. "On se débrouille pas mal, en effet, sourit le gardien Alfieri. Contre Meux, nous avons vraiment été bons. De leurs aveux, nous étions même l’une des plus belles équipes de la série. Nous arrivons à proposer un beau football, et même quand ça va parfois un peu moins bien, on arrive à rester solide. Nous sommes capables de battre n’importe quelle formation, mais on se doit de rester humble et ne pas être plus beau que ce que l’on imagine."

Au niveau des effectifs, Dimitri Leurquin devra se passer de Devel, blessé pour un long moment, alors que son buteur, Lufimbu, sera quant à lui suspendu. À Stockay, le noyau est au complet.

Le noyau rebecquois: Vandermeulen, Vervondel, Kouame, Depotbecker, Cordaro, Demolie, Bova, Delsanne, Camargo, Bagayoko, Contino, Bailly, Henri, Piret.