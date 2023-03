D2 ACFF: Sportivement heureux pour Rebecq, administrativement inquiet

Une première période de cinq semaines, et un premier bilan de 13/15 qui n’auront que confirmé toute l’estime et la confiance que le président Thierry Demolie avait placées en son fidèle T2 devenu T1, Dimitri Leurquin. "Le plan a toujours été de voir Dimitri reprendre les rênes de l’équipe. On a pris le temps qu’il passe son diplôme et l’idée était de le voir avec le brassard de T1 dès l’été. Mais la situation sportive a fait que nous avons dû quelque peu anticiper ce changement, et si cela n’a pas été une décision facile à prendre de devoir nous séparer de Luigi Nasca, je ne peux que constater que nous avons fait le bon choix. D’une part parce que Dimitri, en un très court laps de temps, est parvenu à réinsuffler une énergie et une dynamique très positives, qui se ressentent déjà dans les résultats, et d’autre part parce qu’on se rend compte, et on n’en doutait pas, que Dimitri a toutes les qualités pour porter l’équipe à son meilleur niveau. C’est donc naturellement que nous avons fait le choix de le confirmer à son poste aussi tôt dans la saison."

Un staff confirmé et connu qui permet aussi au club de préparer sereinement la saison prochaine, même si les récentes réformes au niveau des rémunérations des joueurs et les défraiements plafonnés inquiètent quelque peu l’homme fort de la RUS Rebecquoise. "Cette nouvelle réglementation vient ajouter des difficultés supplémentaires à une situation qui n’était déjà pas simple pour les clubs. Il devient de plus en plus compliqué de pouvoir constituer des équipes compétitives sachant que les nouvelles règles fixées sont les mêmes de la P4 à la D2 amateurs, sans aucune adaptation en fonction du niveau, ce qui à mon sens nous affaiblit par rapport à des équipes provinciales. Mais qu’à cela ne tienne, je vais rester sur le positif et sur la satisfaction d’avoir un staff compétent et apprécié des joueurs déjà en place pour la saison prochaine. Le fait de déjà savoir que Dimitri sera le T1 la saison prochaine va automatiquement convaincre des joueurs de rester à Rebecq. C’est finalement uniquement le sportif qui doit devenir l’argument principal pour attirer un joueur au club, et avec notre coach, nous avons un argument de taille."