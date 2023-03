Transfert: Jens Christiaens (Guibertin) passe aussi à Nivelles

Il a répondu favorablement à la proposition. "Plusieurs choses m’ont décidé à quitter Guibertin. La première est mon boulot. Je suis kiné. À Guibertin, nous avons trois entraînements par semaine. Ils se donnent à 18h et 18 h 30. C’est un peu tôt pour moi qui suis kiné. À Nivelles, deux entraînements sont obligatoires et un entraînement est facultatif. Les deux entraînements sont programmés à 18 h 30 et 20 h 30. L’entraînement facultatif a lieu à 20 h 30. Cela me laisse plus de temps pour mon boulot", signale le joueur.

Plus de victoires que de défaites

Le joueur fêtera son trentième anniversaire le 10 avril prochain. Il voulait redescendre de niveau. "Lorsque l’on est jeune joueur, on est content d’affronter des équipes comme Roulers et Maaseik, même lorsque l’on est battu 0-3. À mon âge, après onze saisons passées en ligue A, il ne m’est plus nécessaire de jouer contre ces équipes."

Le fait que Nivelles joue le haut du classement en nationale 1 a aussi été déterminant dans sa décision. "Guibertin va viser la sixième place la saison prochaine. Même en terminant sixième, cela veut dire que l’on perd plus souvent que l’on gagne. La tendance devrait être inversée à Nivelles."

À deux, c’est plus chouette

Sa position sur le terrain sera un peu différente à Nivelles. "Je suis attaquant-réceptionneur. À mon poste à Guibertin, je suis surtout aligné en réception, comme stabilisateur. Je joue moins en attaque. Or j’aime attaquer. J’espère que je pourrai attaquer à Nivelles."

Malgré toutes ces explications, Jens Christiaens n’aurait pas signé s’il avait été le seul à faire le switch entre Guibertin et Nivelles. "Le fait que Robin y va également m’a définitivement décidé. Nous en avons discuté ensemble. C’est plus chouette d’y être à deux. Seul, je n’y serais sans doute pas allé."